Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 02.06.2025 bis 06.06.2025

Montag, 02.06.2025



(Nr. N028) Kaffee: Preise und Außenhandel, April 2025





Dienstag, 03.06.2025



(Nr. N029) Preisniveaus für Gaststätten- und Hoteldienstleistungen in

ausgewählten Urlaubsländern, März 2025



(Nr. 190) Abfallaufkommen in Deutschland, Jahr 2023



(Nr. 193) Ausgaben für Bildung, Wissenschaft und Forschung, 2022/2023



(Nr. 23) Zahl der Woche zum Pride Month: Regenbogenfamilien, Jahr 2024



Mittwoch, 04.06.2025



(Nr. N030) Lehrkräftemangel: Quer- und Seiteneinsteiger/-innen sowie

Absolvierende und Studienanfänger/-innen eines Lehramtsstudiums, Schuljahr

2015/16 - 2023/24



(Nr. N031) Heizen mit Wärmepumpen: Neubauten nach Heizenergie, Produktion,

Außenhandel, Jahr 2024



(Nr. 194) Einkommensmillionärinnen und -millionäre (Lohn- und

Einkommensteuerstatistik), Jahr 2021



Donnerstag, 05.06.2025



(Nr. 195) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), April 2025



(Nr. 196) Umsatz im Dienstleistungsbereich, März 2025



(Nr. 197) Gasthörerinnen und Gasthörer an deutschen Hochschulen, Wintersemester

2024/2025



Freitag, 06.06.2025



(Nr. 198) Außenhandel, April 2025



(Nr. 199) Produktionsindex, April 2025



(Nr. 200) Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte),

1. Quartal 2025



(Nr. 201) Freizeitaktivitäten an Wochenenden und Feiertagen sowie unter der

Woche, Zeitverwendungserhebung 2022 (revidierte Ergebnisse)



Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot

des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html



