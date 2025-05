Schladming (ots) - Pressekonferenz und Act Reveal am 18.06.2025



BIG NEWS beim Ski-Opening Schladming-Dachstein. Nach den Erfolgsshows im Jahr

2023 und 2024 mit Robbie Williams, Sting, Simply Red und Bryan Adams, erwartet

die Gäste 2025 erneut ein legendärer Coup.



Der internationale Konzert-Veranstalter Klaus Leutgeb und die Urlaubsregion

Schladming-Dachstein mit der 4-Berge-Skischaukel Schladming werden am 6.

Dezember 2025 erneut für Furore sorgen und das wohl legendärste Ski Opening der

österreichischen Berge einmal mehr mit einem internationalen Act der

Sonderklasse toppen.





ACT REVEAL & Pressekonferenz am 18. Juni



Erfahren Sie am 18. Juni 2025 um 10:00 Uhr bei der Digitalen Pressekonferenz

alles zum Konzert am 6. Dezember 2025 und erfahren Sie als allererstes, wer die

Wintersaison beim Ski Opening Schladming-Dachstein 2025 eröffnen wird.



Digitale Pressekonferenz



Mi, 18. Juni 2025, 10:00 Uhr



Ski Opening Schladming-Dachstein



Sa, 6. Dezember 2025



Merken Sie sich den Termin schon jetzt vor und melden Sie sich mit einem kurzen

Mail an mailto:media@leutgebgroup.com an. Genauere Informationen zum Ablauf gibt

es nach Voranmeldung natürlich zeitgerecht per Mail.



Pressekontakt:



Kerstin Pröll



mailto:media@leutgebgroup.com



+436646441397



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129052/6045224

OTS: Leutgeb Entertainment Group GmbH