Überwachungsstaat USA? Palantir hilft kräftig mit!

Im Umgang mit privaten Daten ist die US-Regierung unter Präsident Donald Trump nicht gerade zimperlich. Ohne die verfassungsrechtlich dafür benötigte Zustimmung von Repräsentantenhaus und Senat hat zum Beispiel Elon Musk, CEO von Tesla , in seiner Rolle als Leiter der DOGE-Behörde massenhaften Zugriff auf sensible Personendaten erhalten.

Doch das könnte erst der Anfang einer anlasslosen Massenüberwachung von US-Bürgerinnen und -Bürgern gewesen sein. Denn wie die New York Times berichtet, vertieft die US-Regierung ihre Beziehungen zu Palantir, einem Spezialisten für die KI-gestützte Auswertung großer Datenmengen – und angesichts der starken Performance der Aktie einem Liebling der Anlegerinnen und Anleger.

Nach Einschätzung der Autoren des Artikels mit dem Titel "Trump Taps Palatir to Compile Data on Americans" könnte das neue Mandat zum behördenübergreifenden Sammeln von persönlichen Daten führen. Das weckt Erinnerungen an die dunkelsten Kapitel auch der deutschen Geschichte.

Palantir hat Zugriff auf immer mehr Regierungsbehörden

Dem NYT-Artikel zufolge unterzeichnete Donald Trump bereits im März eine Exekutiv-Anordnung, wonach die Regierung künftig behördenübergreifen private Daten sammeln soll. Eine öffentliche Diskussion wurde zwar vermieden, hinter den Kulissen werde laut NYT jedoch daran gearbeitet, diesen Plan technologisch umsetzen.

Hierbei will die US-Regierung auf Palantir setzen, mit dem aufgrund zahlreicher Aufträge in der Vergangenheit bereits eine tiefe Verflechtung besteht. Die New York Times beziffert die Zuwendungen an Palantir seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump bereits auf 113 Millionen US-Dollar.

Zahlreiche Aufträge hat das von CEO Alexander Karp gegründete Unternehmen bereits vom Pentagon sowie vom Ministerium für Heimatschutz erhalten. Außerdem finden offenbar Gespräche mit dem IRS, der US-Steuerbehörde, sowie der Social Security Administration statt, die Software von Palantir erhalten sollen.

US-Regierung verfügt bereits über "hunderte Datenpunkte"

Insgesamt vier Bundesbehörden soll die Palantir-Foundry bereits angeboten worden sein. Dahinter verbirgt sich Datenauswertungsplattform von Palantir, die KI-gestützt auch Echtzeitanalysen und Vorhersagen treffen kann und eine Bündelung behördenübergreifend gesammelter Daten erlaubt.

Bereits jetzt verfüge die Trump-Regierung über "hunderte Datenpunkte" ihrer Bürgerinnen und Bürger, von Ansprüchen gegenüber Krankenversicherungen, die Höhe von Studienkrediten bis hin zu Angaben über Behinderungen und Bankverbindungen, so die New York Times weiter.

Besonders bedenklich erscheint den Autorinnen und Autoren des NYT-Artikels, dass mindestens drei Mitarbeitende der DOGE-Behörde frühere Angestellte von Palantir gewesen seien, wovon mindestens zwei bereits auch für von Unternehmer Peter Thiel gegründete Firmen gearbeitet haben sollen.

Beziehungen zu Demokratiefeinden und Faschisten

Peter Thiel gilt als Ziehvater von US-Vizepräsident J.D. Vance und als Befürworter sogenannter Network-States. Dahinter verbirgt sich die Idee, die USA in ihrer bestehenden Form abzuschaffen und durch Kleinstaaten zu ersetzen, die ähnlich wie Technologiekonzerne von CEOs geführt werden und in denen Bürgerinnen und Bürger weitestgehend entrechtet sind.

Die Idee geht unter anderem auf die protofaschistischen, ultralibertären Vordenker Curtis Yarvin und Nick Land zurück, deren politische Theorien im einst liberalen Silicon Valley in den vergangenen Jahren wachsenden Anklang gefunden haben. Peter Thiel hat in der Vergangenheit wiederholt in Start-ups von Yarvin investiert und soll nach dessen Angaben auch von ihm gecoacht worden sein. Thiel hat den Wahlkampf von Donald Trump und J.D. Vance außerdem umfangreich finanziell unterstützt.

Bei Palantir-Angestellten wächst offenbar der Unmut

In ihrem Bericht beruft sich die New York Times auch auf eine frühere Software-Ingenieurin von Palantir, die sich mit einem Brief an ihren früheren Arbeitgegeber gewendet und zum Stopp der Technologieweitergabe an die Trump-Regierung aufgerufen hat.

"Daten, die für einen bestimmten Zweck gesammelt wurden, sollten nicht für andere Nutzungsmöglichkeiten missbraucht werden [...]. All diese Daten zu kombinieren, selbst mit den besten Hintergedanken, erhöht das Risiko von Missbrauch", so die ehemalige Insiderin, die von wachsenden Diskussionen innerhalb des Unternehmens berichtet: "Aktuelle Mitarbeitende diskutieren über die Folgen ihrer Arbeit und stellen interne Fragen."

Fazit: Mitverdienen an Stasi-Methoden leicht gemacht!

Angesichts der engen Verbindungen zwischen der US-Regierung und Palantir sowie zwischen Palantir-CEO Alex Karp und Protofaschisten wie Peter Thiel sollten sich Fragen auch Bundes- und Landesregierungen sowie Anlegerinnen und Anleger stellen.

In immer mehr Bundesländern wird Software von Palantir bereits in Strafverfolgungsbehörden und der Polizei eingesetzt, darunter in Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Erst im März wurde im Bundesrat darüber diskutiert, eine Bund-Länder übergreifende Plattform, die auf der Software von Palantir beruht, einzurichten. Kann man das angesichts der deutschen Historie, die von zwei totalitären Regimen mit engmaschigen Überwachunsapparaten geprägt ist, wirklich wollen?

Anlegerinnen und Anleger der ohnehin völlig überbewerteten Aktie sollten sich unterdessen fragen, ob sie mit ihrem Kapital weiterhin ein Unternehmen unterstützen wollen, dass nicht nur die technologischen Möglichkeiten zur anlasslosen Massenüberwachung bietet, sondern in Form ihres CEOs und seiner ideologischen Mitstreiter auch den politischen Willen hierzu besitzt und sich mit seinen Dienstleistungen bereitwillig der US-Regierung unter Donald Trump andient.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 107,9EUR auf Tradegate (30. Mai 2025, 14:16 Uhr) gehandelt.

