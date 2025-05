Silver Storm gibt erneute Aufstockung seiner vermittelten Privatplatzierung für einen Bruttoerlös von bis zu 10 Mio. CAD unter Beteiligung von Eric Sprott bekannt

/DIESE PRESSEMELDUNG IST NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT/

Toronto, Ontario, 30. Mai 2025 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. („Silver Storm“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: SVRS | FWB: SVR), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen infolge der großen Nachfrage seitens der Anleger gemeinsam mit der Firma Red Cloud Securities Inc. als Lead Agent und Bookrunner sowie der Firma Ventum Financial Corp. als Co-Agent (zusammen die „Agenten“) vereinbart hat, eine erneute Aufstockung der zuvor angekündigten Best-Efforts-Privatplatzierung (das „Marketed Offering“) für einen Bruttoerlös von bis zu 8.008.000 CAD auf einen Bruttoerlös von bis zu 10.010.000 CAD durchzuführen. Das aufgestockte Marketed Offering umfasst den Verkauf von bis zu 77.000.000 Wertpapiereinheiten des Unternehmens (jeweils eine „Einheit“) zum Preis von 0,13 $ pro Einheit (der „Angebotspreis“).

Herr Eric Sprott hat über 2176423 Ontario Ltd. und als derzeitiger bedeutender Aktionär des Unternehmens seine Absicht angekündigt, an der Privatplatzierung teilzunehmen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Einheits-Aktie”) und einem Stammaktienkaufwarrant (jeweils ein „Warrant”). Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (jeweils eine „Warrant-Aktie“) zum Preis von 0,20 CAD. Die Ausübung kann jederzeit innerhalb von sechsunddreißig (36) Monaten nach dem Abschlussdatum (wie hier definiert) erfolgen.

Das Unternehmen hat den Agenten eine Option eingeräumt, die bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum ganz oder teilweise ausgeübt werden kann. Sie gilt für den Verkauf von bis zu 15.400.000 zusätzlichen Einheiten zum Angebotspreis, um einen zusätzlichen Bruttoerlös in Höhe von bis zu 2.002.000 CAD zu generieren (die „Agenten-Option“, und zusammen mit dem Marketed Offering, die „Platzierung“).

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung für die Sanierungsarbeiten in der Verarbeitungsanlage La Parrilla, für die Bestellung von Spezialteilen mit langen Vorlaufzeiten für die Wiederinbetriebnahme von La Parrilla, für den laufenden Betrieb in den nächsten zwölf Monaten sowie für allgemeine betriebliche Zwecke und als Working Capital zu verwenden. Alle Einzelheiten dazu sind den entsprechenden Platzierungsunterlagen zu entnehmen.