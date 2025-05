Xiaomi steigert Umsatz in Q1 2025 auf 111,3 Mrd. RMB - zum zweiten Mal in Folge über 100 Mrd. RMB (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Premiumstrategie treibt starkes Wachstum in allen

Geschäftsbereichen voran: Bereinigter Nettogewinn wächst um 64,5 Prozent auf

Rekordwert von 10,7 Milliarden RMB[1]



- Umsatz übertrifft zum zweiten Mal in Folge 100-Milliarden-Marke: Xiaomi

erwirtschaftet im ersten Quartal 2025 einen Umsatz von 111,3 Mrd. RMB - ein

Anstieg von 47,4 Prozent im Jahresvergleich.

- Rekordgewinn durch Premiumstrategie: Bereinigter Nettogewinn steigt um 64,5

Prozent auf 10,7 Mrd. RMB [1] - der höchste Quartalswert in der

Unternehmensgeschichte.

- Marktführerschaft in China zurückerobert: Xiaomi belegt Platz 1 bei

Smartphone-Auslieferungen in Festlandchina mit 18,8 Prozent Marktanteil -

erstmals seit zehn Jahren. [2]

- Dynamisches Wachstum im EV- und IoT-Geschäft: 75.869 ausgelieferte

SU7-Fahrzeuge; IoT-Umsatz steigt um 58,7 Prozent auf Rekordwert - auch bei

Smart-Home-Großgeräten neue Bestmarken.







weltweit führendes Unternehmen für Unterhaltungselektronik und intelligente

Fertigung mit einem Kernangebot aus Smartphones und durch eine IoT-Plattform

vernetzte Smart Devices, hat die ungeprüften konsolidierten Finanzergebnisse für

das am 31. März 2025 beendete erste Quartal veröffentlicht ("Q1 2025 Results").



Im ersten Quartal 2025 erzielte Xiaomi einen Umsatz von 111,3 Milliarden RMB -

ein Anstieg um 47,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und der zweite

Quartalsumsatz in Folge mit über 100 Milliarden RMB. Der bereinigte Nettogewinn

lag bei 10,7 Milliarden RMB [1] , was einem Plus von 64,5 Prozent im

Jahresvergleich entspricht - ein neuer Höchststand. Damit übertraf Xiaomi erneut

die Markterwartungen und legte einen starken Jahresauftakt hin.



Smartphone-Geschäft kehrt an die Spitze des chinesischen Marktes zurück



Der Umsatz mit Smartphones belief sich im ersten Quartal auf 50,6 Milliarden RMB

(+8,9 Prozent YoY). Xiaomi lieferte weltweit 41,8 Millionen Geräte aus und

erzielte damit das siebte Quartal in Folge ein Wachstum im Jahresvergleich. Laut

Canalys (nun Teil von Omdia) hielt Xiaomi weltweit zum 19. Mal in Folge den

dritten Platz bei den Smartphone-Auslieferungen mit einem Marktanteil von 14,1

Prozent. [2]



In Festlandchina stieg Xiaomis Marktanteil um 4,7 Prozentpunkte auf 18,8

Prozent, wodurch das Unternehmen nach zehn Jahren erstmals wieder die

Marktführerschaft bei den Auslieferungen zurückeroberte.[2] Insbesondere im

Premiumsegment konnte Xiaomi zulegen: Geräte ab 3.000 RMB machten 25 Prozent der

Verkäufe in Festlandchina aus (+3,3 pp YoY), bei Geräten ab 4.000 RMB lag der

Marktanteil bei 9,6 Prozent (+2,9 pp YoY).[3] Seite 1 von 3 Seite 2 ►





Die Xiaomi Corporation ("Xiaomi" oder "die Gruppe"; Börsenkürzel: 1810), einweltweit führendes Unternehmen für Unterhaltungselektronik und intelligenteFertigung mit einem Kernangebot aus Smartphones und durch eine IoT-Plattformvernetzte Smart Devices, hat die ungeprüften konsolidierten Finanzergebnisse fürdas am 31. März 2025 beendete erste Quartal veröffentlicht ("Q1 2025 Results").Im ersten Quartal 2025 erzielte Xiaomi einen Umsatz von 111,3 Milliarden RMB -ein Anstieg um 47,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und der zweiteQuartalsumsatz in Folge mit über 100 Milliarden RMB. Der bereinigte Nettogewinnlag bei 10,7 Milliarden RMB [1] , was einem Plus von 64,5 Prozent imJahresvergleich entspricht - ein neuer Höchststand. Damit übertraf Xiaomi erneutdie Markterwartungen und legte einen starken Jahresauftakt hin.Smartphone-Geschäft kehrt an die Spitze des chinesischen Marktes zurückDer Umsatz mit Smartphones belief sich im ersten Quartal auf 50,6 Milliarden RMB(+8,9 Prozent YoY). Xiaomi lieferte weltweit 41,8 Millionen Geräte aus underzielte damit das siebte Quartal in Folge ein Wachstum im Jahresvergleich. LautCanalys (nun Teil von Omdia) hielt Xiaomi weltweit zum 19. Mal in Folge dendritten Platz bei den Smartphone-Auslieferungen mit einem Marktanteil von 14,1Prozent. [2]In Festlandchina stieg Xiaomis Marktanteil um 4,7 Prozentpunkte auf 18,8Prozent, wodurch das Unternehmen nach zehn Jahren erstmals wieder dieMarktführerschaft bei den Auslieferungen zurückeroberte.[2] Insbesondere imPremiumsegment konnte Xiaomi zulegen: Geräte ab 3.000 RMB machten 25 Prozent derVerkäufe in Festlandchina aus (+3,3 pp YoY), bei Geräten ab 4.000 RMB lag derMarktanteil bei 9,6 Prozent (+2,9 pp YoY).[3]