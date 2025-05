Mehr Gäste, weniger Umsatz pro Bon: Was Restaurants im Sommer beachten sollten

Berlin (ots) - Sommer, Sonne, Restaurantbesuche! Wenn die Temperaturen steigen,

zieht es die Menschen in Scharen nach draußen - und auf die wieder eröffneten

Terrassen und Außenbereiche von Cafés, Restaurants und Biergärten. Eine aktuelle

Auswertung von Lightspeed, dem führenden Anbieter cloudbasierter Kassensysteme

und Bezahllösungen, zeigt: Der Sommer bringt der Branche mehr Gäste, aber mit

einem veränderten Konsumverhalten.



Die Analyse von über 1.600 Restaurants in Deutschland im Zeitraum April 2024 bis

März 2025 zeigt: In der warmen Jahreszeit steigt die Zahl der Bestellungen um

über 12 Prozent deutlich an. Der Umsatz wächst zwar mit - allerdings nur um 4

Prozent. Der durchschnittliche Bonwert ist damit im Sommer geringer als im

Winter. Das bedeutet: viele Gäste, aber oft kleinere Bestellungen.







Gäste kommen häufiger allein oder in kleinen Gruppen, essen lieber Snacks oder

ein Eis auf die Hand, gönnen sich spontan einen Kaffee oder ein kühles Getränk

auf der Terrasse - anstatt eines ausgedehnten Abendessens mit drei Gängen. Hinzu

kommt, dass die Verweildauer wahrscheinlich kürzer ist als im Winter -

schließlich lockt das sonnige Wetter mit einer Vielzahl von Aktivitäten, die

ebenfalls wahrgenommen werden wollen.



"In der Gastronomie sind ein routinierter Ablauf und eine klare Kommunikation

das Allerwichtigste. Jeder Handgriff muss sitzen, die Küche und der Service

müssen Hand in Hand arbeiten. Nicht selten kommt es zu Missverständnissen und

Spannungen", erklärt Sinahn Fabian Sehk, Head of DACH von Lightspeed. "Unser KDS

2.0 wurde entwickelt, um genau diesen schnelllebigen Anforderungen von

Restaurants gerecht zu werden. Das System schafft eine nahtlose und papierfreie

Verbindung zwischen Service, Bar und Küche und ist mit einer Vielzahl von

Hardware kompatibel. Küchen können so zum Beispiel Gerichte schnell und einfach

priorisieren und verwalten, sodass Bestellungen auch in den geschäftigsten

Stunden pünktlich bei den Gästen landen."



Chancen clever nutzen



Für Gastronom:innen ist der Sommer die ideale Gelegenheit, neue Stammkund:innen

zu gewinnen, Upselling-Potenziale auszuschöpfen und das Gästeerlebnis

hervorzuheben. Es lohnt sich, den saisonalen Schwung aktiv zu nutzen.



Hier einige Tipps von Lightspeed für einen starken Sommer:



- Erlebnis statt Eile: Wer Gäste durch Atmosphäre, Service und kleine Extras

begeistert, steigert nicht nur die Verweildauer - sondern auch den Umsatz.

- Upselling gezielt einplanen: Gut geschultes Personal kann durch clevere

- Upselling gezielt einplanen: Gut geschultes Personal kann durch clevere
Empfehlungen zusätzliche Bestellungen anregen - ohne aufdringlich zu wirken.





