RENK Group - Aktie im Blickpunkt - 30.05.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von RENK Group einen Gewinn von +154,06 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um +10,40 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +51,93 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +327,99 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,32 % geändert.

RENK Group Aktien Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,40 % 1 Monat +51,93 % 3 Monate +154,06 % 1 Jahr +194,38 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,98 Mrd.EUR wert.

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.