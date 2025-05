The Platform Group - Aktie crasht - 30.05.2025

The Platform Group ist ein führender Anbieter von Plattformlösungen in Europa, spezialisiert auf die Digitalisierung von KMUs in E-Commerce, Logistik und Finanzen. Sie konkurrieren mit großen Namen wie Amazon und Shopify, bieten jedoch durch maßgeschneiderte, KI-gestützte Lösungen einen einzigartigen Mehrwert.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von The Platform Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +26,92 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Platform Group Aktie damit um +9,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,66 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +44,74 % gewonnen.

The Platform Group Aktien Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,96 % 1 Monat +30,66 % 3 Monate +26,92 % 1 Jahr +44,74 %

Informationen zur The Platform Group Aktie

Es gibt 20 Mio. The Platform Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 222,55 Mio. wert.

Embarking on a transformative journey, The Platform Group AG is set to reshape its future with a strategic shift in its legal structure, aiming for global expansion and sustained growth.

The Platform Group AG setzt auf eine neue Unternehmensstruktur, um die Weichen für eine globale Expansion zu stellen. Mit der Unterstützung der Benner Holding GmbH bleibt die Stabilität gewahrt, während die Weichen für die Zukunft gestellt werden. …

EQS-News: The Platform Group AG / Key word(s): Miscellaneous The Platform Group about to change its legal form and management structure 30.05.2025 / 12:45 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. The Platform …

The Platform Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die The Platform Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Platform Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.