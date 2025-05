VW bietet Trump im Zollstreit weitere Investitionen an

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Im Ringen um US-Autozölle setzt Volkswagen auf eine Verhandlungslösung und bietet umfangreiche Investitionen in den USA an. "Ich war selbst in Washington und wir sind seitdem in regelmäßigem Austausch", sagte Konzernchef Oliver Blume der "Süddeutschen Zeitung". Dabei biete VW umfangreiche Investitionen in den USA an.

"Der Volkswagen-Konzern will in den USA weiter investieren", sagte Blume. Schon jetzt beschäftige VW dort mehr als 20.000 Menschen, baue Autos, Schulbusse und Lastwagen. Für die Marke Scout errichtet VW gerade ein neues Werk. "Mit weiteren, massiven Investitionen würden wir darauf aufbauen", kündigte Blume an. "Das alles sollte bei den Entscheidungen eine Rolle spielen."