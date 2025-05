DZ BANK stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Stratec von 30 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Grundsätzlich sind die Zahlen für das erste Quartal gut ausgefallen", schrieb Sven Kürten am Freitag. "Die rückläufigen Systemumsätze sehenwir aber auch kritisch." Die Jahresziele hält der Experte dennoch für gut erreichbar./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2025 / 12:55 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2025 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,81 % und einem Kurs von 27,30EUR auf Tradegate (30. Mai 2025, 14:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Sven Kürten

Analysiertes Unternehmen: STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A