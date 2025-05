Dax legt zu - Inflationsdaten und EZB-Zinsen im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem trägen Start ist der Dax am Freitag doch noch etwas in Schwung gekommen. Der deutsche Leitindex stieg am Nachmittag nach Veröffentlichung von Inflationszahlen aus Deutschland um 0,70 Prozent auf 24.099,87 Punkte. Sein am Mittwoch erreichtes Rekordhoch steht bei rund 24.326 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Werte am deutschen Markt legte um 0,28 Prozent auf 30.784,03 Punkte zu. Sowohl auf Wochen- als auch auf Monatssicht zeichnen sich für Dax und MDax deutliche Gewinne ab. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es am Freitagnachmittag um 0,3 Prozent nach oben. Eine Aussage von US-Präsident Donald Trump, wonach China das Zoll-Abkommen mit den Vereinigten Staaten verletzt, belastete am Nachmittag zunächst nur kurz.