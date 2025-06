Aktien: Ich warne EUCH! Die Rallye an den Aktienmärkten geht weiter. Der S&P500 ist kurz vor dem Allzeithoch und auch spekulative Assetklassen zeigen sich weiterhin stark. Eine Beruhigung an der Zollfront und starke Zahlen der Magnificent 7 haben die Kurserholung angetrieben. Aber unterhalb der Oberfläche zeigen sich vermehrt Risiken. Welche sind das und was bedeutet das für den Aktienmarkt?