CEWE Stiftung & Co. KGaA (von GSC Research GmbH): Kaufen

Erstes Quartal 2025 voll im Plan



In den ersten drei Monaten des aktuellen Geschäftsjahres 2025 konnte die CEWE Stiftung & Co. KGaA in allen drei Geschäftsfeldern wachsen und damit beim Konzernumsatz abermals eine neue Bestmarke für ein erstes Quartal aufstellen.



Die maßgebliche Umsatz- und Ertragssäule bildet dabei weiterhin das Kerngeschäftsfeld Fotofinishing, das unverändert davon profitiert, dass individuelle Fotoprodukte aufgrund ihres hohen emotionalen Stellenwerts weitestgehend unabhängig von gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und allgemeiner Konsumstimmung nachgefragt werden. Hier konnten die Oldenburger insbesondere beim CEWE FOTOBUCH, dem beliebtesten Fotobuch in Europa, mit Steigerungen beim Absatz um 5,1 Prozent und beim Umsatz gar um 7,2 Prozent eine sehr erfreuliche Entwicklung vermelden.



Auch künftig sollte CEWE als europäischer Marktführer weiter von der hervorragenden Marken- und Marktpositionierung als Premium-Anbieter im Fotofinishing profitieren. Einen wichtigen Erfolgsfaktor stellt hierbei auch die Innovationsstärke der CEWE-Gruppe dar, die auch in diesem Jahr erneut und dabei gleich mit sage und schreibe sechs weiteren "World Awards" des Branchenverbands TIPA prämiert wurde.



Die Geschäftsfelder Einzelhandel und Kommerzieller Online-Druck zeigen sich weiterhin solide aufgestellt. Wie der Vorstand sehen daher auch wir die Gesellschaft insgesamt gut auf Kurs, um die Unternehmensziele wie gewohnt auch 2025 wieder erreichen zu können. Dabei stellen sich die Bilanzverhältnisse des Konzerns mit einer Eigenkapitalquote von gut 68 Prozent, einer Barliquidität von knapp 110 Mio. Euro und nahezu keinen Bankverbindlichkeiten zum Quartalsende unverändert grundsolide dar.

Darüber hinaus wurde die CEWE Stiftung & Co. KGaA jüngst für ihre Exzellenz in den vier Kernbereichen Strategie, Produktivität und Innovation, Kultur und Commitment sowie Governance und Finanzen zum nunmehr insgesamt bereits vierten Mal mit dem "Best Managed Companies Award" von Deloitte Private, UBS, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) als hervorragend geführtes Unternehmen ausgezeichnet.

Insgesamt und auf Grundlage unserer unveränderten Schätzungen bekräftigen wir daher unser Kursziel von 143 Euro sowie unser "Kaufen"-Rating für die CEWE-Aktie. Dabei dürfen sich die Anteilseigner vorbehaltlich der Zustimmung der am 4. Juni 2025 in Oldenburg stattfindenden Hauptversammlung auf die mittlerweile 16. Dividendensteigerung in Folge freuen. Damit belegt CEWE gemäß der von DividendenAdel, dem isf Institute for Strategic Finance der FOM Hochschule und der DSW Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. veröffentlichten "Dividendenstudie Deutschland 2024" den zweiten Platz unter den inländischen Gesellschaften, die seit Jahren kontinuierlich steigende Gewinnbeteiligungen ausschütten.



Wir gehen davon aus, dass das CEWE-Management diese herausragende Position auch zukünftig verteidigen will und erwarten daher, dass die sich auf Basis des Dividendenvorschlags ergebende Ausschüttungsrendite von aktuell immerhin 2,9 Prozent in den kommenden Jahren kontinuierlich weiter steigen wird.

