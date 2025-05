Iran bestellt österreichische Diplomatin nach Geheimdienstbericht ein

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat nach einem Bericht über sein umstrittenes Atomprogramm die österreichische Geschäftsträgerin einbestellt. Der Schritt erfolgte als Reaktion auf einen österreichischen Geheimdienstbericht, wie die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna meldete. Die Diplomatin Michaela Pacher sei deswegen ins Außenministerium in Teheran einbestellt worden - eine scharfe Form des diplomatischen Protests.

Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) in Österreich hatte in ihrem aktuellen Jahresbericht vor einem "weit fortgeschrittenen" iranischen Programm zur Entwicklung von Kernwaffen geschrieben. Diese sollen die Staatsführung "unantastbar machen" und Irans Dominanz in der Region ausbauen und festigen, hieß es in dem Bericht weiter.