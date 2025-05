TAGESVORSCHAU Termine am 2. Juni 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 2. Juni 2025 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Friedrich Vorwerk, Hauptversammlung in Hamburg 10:00 DEU: Flatexdegiro, Hauptversammlung (online) 13:15 USA: The Campbell Company, Q3-Zahlen 13:00 DEU: Pk …