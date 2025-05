Leichte Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag etwas gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) legte um 0,06 Prozent auf 110,70 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel im Gegenzug auf 4,41 Prozent.

Die am Nachmittag in den USA veröffentlichten Konjunkturdaten waren überwiegend besser als erwartet ausgefallen. So sind die Einkommen der privaten Haushalte im April stärker gestiegen. Auch die Konsumausgaben legten zu. Das Konsumklima stagnierte im Mai laut einer zweiten Schätzung. Zunächst war allerdings ein Rückgang ermittelt worden.

Das Hin und Her beim Zollkonflikt bewegt weiter die Märkte. US-Präsident Donald Trump wirft China vor, sich nicht an eine Vereinbarung mit den Vereinigten Staaten im laufenden Handelsstreit zu halten. "Die schlechte Nachricht ist, dass China, was einige vielleicht nicht überrascht, seine Vereinbarung mit uns völlig gebrochen hat", erklärte Trump. Vor allem der Handelskonflikt zwischen den USA und China sorgt für Verunsicherung und belastet die Weltwirtschaft./jsl/he