DAX trotzt globalen Verlusten: Diese Aktien sind heute die Gewinner!

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX konnte sich leicht im positiven Bereich behaupten und steht aktuell bei 23.994,90 Punkten, was einem Plus von 0,15% entspricht. Im Gegensatz dazu verzeichnen die anderen deutschen Indizes Verluste: Der MDAX fiel um 0,43% auf 30.625,34 Punkte, der SDAX verlor 0,38% und notiert bei 16.655,50 Punkten, während der TecDAX mit einem leichten Minus von 0,10% bei 3.852,38 Punkten steht. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine negative Tendenz. Der Dow Jones Industrial Average steht bei 42.138,72 Punkten, was einem Rückgang von 0,12% entspricht. Der S&P 500 verzeichnete ein Minus von 0,32% und liegt aktuell bei 5.890,86 Punkten. Insgesamt zeigt sich ein gemischtes Bild an den internationalen Börsen, wobei der DAX als einziger der betrachteten Indizes einen leichten Anstieg verzeichnen konnte, während die anderen Indizes Verluste hinnehmen mussten.Anleger bleiben angesichts der uneinheitlichen Marktentwicklung vorsichtig.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Fresenius mit einem Anstieg von 1,65%. Zalando folgt mit 1,52%, während SAP mit 1,43% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Porsche AG führt die Negativliste mit einem Rückgang von 1,84%, gefolgt von Sartorius Vz. mit -1,79% und Siemens Healthineers, das um 1,02% gefallen ist.Im MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von Evotec mit einem beeindruckenden Plus von 3,72%. ThyssenKrupp folgt mit 2,93%, während die RENK Group mit 1,88% ebenfalls stark abschneidet.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Rückgänge, insbesondere Delivery Hero, das um 5,30% gefallen ist. AIXTRON und Redcare Pharmacy verzeichnen Rückgänge von -2,44% bzw. -2,13%.Im SDAX sind die Topwerte ebenfalls stark, angeführt von Formycon mit 3,70%. Eckert & Ziegler folgt mit 2,92%, während INDUS Holding mit 2,09% ebenfalls positiv abschneidet.Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von SMA Solar Technology mit einem Rückgang von -3,53%. SUESS MicroTec und Secunet Security Networks folgen mit -2,99% und -2,61%.Im TecDAX sind die Topwerte identisch mit denen im MDAX, wobei Evotec mit 3,72% und Formycon mit 3,70% die Spitzenplätze einnehmen. Eckert & Ziegler rundet die Topwerte mit 2,92% ab.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, angeführt von SILTRONIC AG mit -2,06%. AIXTRON und SUESS MicroTec folgen mit -2,44% und -2,99%.Im Dow Jones sind die Topwerte durch Unitedhealth Group mit 1,54% und Verizon Communications mit 1,04% geprägt. Merck & Co. schließt die Liste mit einem Anstieg von 0,99% ab.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen signifikante Rückgänge, insbesondere NVIDIA mit -2,74%. Nike (B) und Chevron Corporation verzeichnen Rückgänge von -1,37% und -1,30%.Die Topwerte im S&P 500 sind herausragend, angeführt von Ulta Beauty mit einem Anstieg von 11,21%. Palantir folgt mit 5,96%, während Costco Wholesale mit 3,58% ebenfalls stark abschneidet.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, angeführt von Super Micro Computer mit -3,22%. Monolithic Power Systems und Eastman Chemical verzeichnen Rückgänge von -3,12% und -3,04%.