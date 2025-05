ATX am Freitag unverändert - Wochenplus von einem Prozent

Auch an anderen Börsen gab es nur wenig Bewegung. Für Unsicherheit sorgte dabei weiter die US-Zollpolitik. Ein US-Berufungsgericht hat die von einer niedrigeren Instanz angeordnete Blockade fast aller Zölle von US-Präsident Donald Trump zuletzt wieder aufgehoben. Zum Wochenausklang warf Trump zudem China vor, sich nicht an eine Vereinbarung mit den USA im laufenden Handelsstreit zu halten.

Die am Freitag gemeldeten Inflationsdaten aus Europa waren mit Hinblick auf die anstehende EZB-Zinsentscheidung zwar mit Spannung erwartet worden, wirkten sich letztlich aber nicht deutlich im Aktienhandel aus. Marktteilnehmer gehen derzeit mehrheitlich davon aus, dass die Notenbank den Leitzins in der kommenden Woche um weitere 0,25 Prozentpunkte senken wird.

Gut gesucht waren zum Wochenschluss die Aktien der Erste Group und der Bawag und legten 0,7 Prozent beziehungsweise 1,0 Prozent zu. Größere Nachfrage gab es auch in Telekom Austria , die Aktien des Telekomkonzerns gewannen 0,7 Prozent.

Agrana-Aktien schlossen nach Meldung eines Zukaufs mit einem Plus von 0,9 Prozent. Der Zuckerkonzern übernimmt die restlichen Anteile am Fruchtsaft- und Konzentrathersteller Austria Juice von der Raiffeisen Ware Austria. Damit wird das gemeinsame Joint Venture demnächst zur 100-Prozent-Tochter der Agrana, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die vollständige Übernahme lässt sich der Konzern, der aktuell 50,01 Prozent an Austria Juice hält, fast 55 Millionen Euro kosten.

Nachrichten gab es am Freitag auch von der OMV . Der Konzern hat den Verkauf seines 5-Prozent-Konzessionsanteils an den Ghasha-Offshore-Feldern vor der Küste von Abu Dhabi für 594 Millionen US-Dollar an die russische Lukoil gemeldet. OMV-Aktien legten 0,4 Prozent zu.

Bei höherem Handelsvolumen schwach zeigten sich Wienerberger und Voestalpine und verloren 1,2 beziehungsweise 1,3 Prozent. Aktien des Leiterplattenherstellers AT&S gaben 3,1 Prozent nach. Die beiden Tagesverlierer im prime market waren RHI und Lenzing. RHI verloren 3,5 Prozent. Lenzing büßten 3,8 Prozent auf 26,40 Euro ein. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Anlagevotum "Hold" für die Aktien des Faserherstellers zuletzt bekräftigt. Das Kursziel von 28 Euro wurde ebenfalls unverändert belassen./mik/ste

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OMV Aktie Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 70,60 auf Tradegate (30. Mai 2025, 18:47 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OMV Aktie um +1,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,15 %. Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 15,47 Mrd.. OMV zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,4000 %.