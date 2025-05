Zukunft gestalten braucht Verbündete FUTURES BEING MADE lädt am 3. Juli 2025 von 13-14 Uhr zum Meet-up auf dem Festival der Zukunft in München / Ein Wiedersehen mit Wirkung: 10 Jahre nach SZ PLAN W (FOTO) Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft im Aufbruch: Das Festival der Zukunft in München zählt zu den wichtigsten Plattformen für Tech-Innovation, Transformation und Kollaboration im deutschsprachigen Raum. Unter dem Leitthema "Growing Up" treffen …