2 Herausforderungen, die Nvidia belasten

Während sich Nvidias Ertrag, Marge und Aktienkurs bereits vor der ChatGPT-Veröffentlichung im November 2022 positiv entwickelten, haben sie seitdem noch einmal deutlich an Dynamik gewonnen. Allein der Umsatz ist von 28,57 Milliarden auf 130,5 Milliarden US-Dollar gestiegen, dem die Marktkapitalisierung von 823 Milliarden auf mittlerweile 3,3 Billionen US-Dollar folgte (29.05.2025).

Amazon strebt nach geringerer Nvidia-Abhängigkeit

Doch beispielsweise Amazon, das stetig in neuen Bereichen nach der Marktführerschaft strebt, arbeitet bereits daran, Nvidia Marktanteile abzugewinnen, seine Abhängigkeit zu reduzieren und selbst leistungsfähige KI-Halbleiter auf den Markt zu bringen.

Ein zentrales Element dieser Neuausrichtung ist die vertiefte Zusammenarbeit mit AMD sowie der verstärkte Einsatz eigener KI-Chips wie Trainium und Inferentia.

So wurde bekannt, dass Amazon eine AMD-Beteiligung hält, die aus deren Übernahme von ZT Systems resultiert, bei der Amazon AMD-Aktien erhielt. Auch wenn sie bisher gering ausfällt, wird sie im Bereich der KI-Hardware als strategisches Signal einer engeren Partnerschaft gewertet.

Die Cloudsparte Amazon Web Services (AWS) prüft derzeit bereits die Verwendung von AMDs MI300-KI-Chips. Zwar gibt es noch keine offizielle Einführung, doch erste Tests und Gespräche laufen. AWS-Vizepräsident Dave Brown betonte, dass Amazon und AMD eng an möglichen Integrationsszenarien zusammenarbeiten. Amazon-CEO Andy Jassy bestätigte zudem, dass die Nachfrage nach KI-Instanzen auch mit AMD-Technologie hoch sei.

Parallel dazu investiert Amazon massiv in eigene Halbleiterlösungen. Mit Trainium (für das Training) und Inferentia (für Inferenz) hat der Konzern bereits leistungsstarke KI-Chips auf den Markt gebracht, die in internen Rechenzentren sowie bei Partnern wie dem KI-Startup Anthropic zum Einsatz kommen. In Letzteres, dass seine Modelle (darunter Claude 4) mit Amazons eigener Hardware trainiert, flossen schon bis zu acht Milliarden US-Dollar.

Amazon baut zudem mit Projekten wie dem Ultracluster oder Project Rainier eigene Supercomputer-Infrastrukturen auf Basis des neuen Trainium-2-Chips. Ziel ist es, die Unabhängigkeit von Nvidia zu reduzieren und gleichzeitig die Effizienz sowie die Kontrolle über die eigene KI-Infrastruktur zu maximieren.

Die strategische Richtung ist klar: Amazon diversifiziert seine Lieferketten, investiert in eigene Lösungen und geht Partnerschaften mit Nvidia-Konkurrenten wie AMD und Marvell Technology ein. Langfristig könnte sich diese Entwicklung als entscheidender Vorteil erweisen, sowohl für Amazons technologische Unabhängigkeit als auch für den Wettbewerb auf dem stark wachsenden KI-Chipmarkt, der laut AMD-CEO Lisa Su bis 2028 ein Volumen von 500 Milliarden US-Dollar erreichen soll.

Nvidia leidet unter dem US-China-Konflikt

Ein weiteres Nvidia-Problem entwickelt sich derzeit aus der Handelsauseinandersetzung zwischen den USA und China. So möchte Amerika im Bereich der künstlichen Intelligenz die Oberhand behalten und zwingt deshalb Nvidia zu Exportbeschränkungen.

Diese Anweisung hatte im ersten Geschäftsquartal 2026 bereits Abschreibungen in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar und Umsatzeinbußen von 2,5 Milliarden US-Dollar zur Folge. Der kleine Eingriff genügte, um Nvidias Gewinnmarge gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 57,1 auf 42,6 Prozent zu reduzieren, was anschließend häufig zu einem Kursrückgang führt.

Fazit

Nvidia profitiert von starken Zukunftstrends wie Gaming, autonomem Fahren und künstlicher Intelligenz.

Doch große Cloud- und Technologiekonzerne wie Amazon möchten ihre hohe Abhängigkeit reduzieren und arbeiten deshalb an eigenen Lösungen, während die USA das wertvolle Chinageschäft beeinträchtigen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion