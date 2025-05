SERES zur Teilnahme am ASEAN-China-GCC Economic Forum eingeladen

John Zhang, Chairman und President der SERES Group, erklärte, dass sich SERES mit dem Markenslogan "Intelligence Redefining Luxury" auf den Markt für Luxusfahrzeuge der Oberklasse konzentriert und einen Entwicklungspfad für chinesische Automobilhersteller aufzeigt. Für die Märkte der ASEAN- und GCC-Mitgliedsländer, die an dem Forum teilnehmen, wird SERES die lokalisierte Entwicklung und Zertifizierung relevanter Modelle, insbesondere der hochwertigen AITO-Serie, beschleunigen, um sie schnell in den Zielmärkten einzuführen und in Zukunft eine vollständige Abdeckung zu erreichen.

CHONGQING, China und KUALA LUMPUR, Malaysia, 30. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Am 27. Mai wurde in Kuala Lumpur offiziell das ASEAN-China-GCC Economic Forum eröffnet, das darauf abzielt, durch die Stärkung der Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Investitionen und anderen Bereichen Entwicklungsmöglichkeiten und gemeinsamen Wohlstand zu schaffen. SERES wurde als Vertreter der chinesischen Unternehmen für neue Energiefahrzeuge (NEV) zur Teilnahme an dem Forum eingeladen.

SERES begann 2005 mit dem Export von Fahrzeugen. Nach jahrelanger Entwicklung hat das Unternehmen insgesamt über 550.000 Fahrzeuge in mehr als 70 Länder und Regionen exportiert, darunter Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich und Italien. Im Jahr 2018 hat SERES in Indonesien ein hochautomatisiertes Werk errichtet und in Betrieb genommen, das vier Hauptprozesse integriert - Stanzen, Schweißen, Lackieren und Montage - und damit der erste reine Elektrofahrzeughersteller in Indonesien ist. SERES hat in Indonesien Fuß gefasst und weitet seine Reichweite auf den gesamten ASEAN-Raum aus und baut seine Präsenz auf dem südostasiatischen Markt kontinuierlich aus.

Durch die Teilnahme am ASEAN-China-GCC Economic Forum wird SERES voraussichtlich den Austausch und die Zusammenarbeit mit den ASEAN- und GCC-Mitgliedsländern weiter verstärken und die Expansion auf den Überseemärkten beschleunigen.

Während des Interviews stellte John Zhang vor, dass SERES 1986 gegründet wurde und drei unternehmerische Phasen durchlaufen hat - von Autoteilen über komplette Fahrzeuge bis hin zu intelligenten Elektrofahrzeugen - und dabei jedes Mal eine sprunghafte Entwicklung erreicht hat. Jetzt definiert die Marke AITO Luxus mit Intelligenz neu und leistet Pionierarbeit für ein "New Luxury"-Konzept, das traditionellen Luxus mit technologischem Luxus verbindet. Mit seiner führenden Produktstärke hat AITO die Anerkennung von mehr als 600.000 Nutzern gewonnen und sich als Maßstab für "Neuen Luxus" in China etabliert.

Als technologieorientiertes Unternehmen hat sich SERES der Innovation von Kerntechnologien in den Bereichen Elektrifizierung und Intelligenz verschrieben und die SERES MF Platform, SERES Super Range Extender, SERES Intelligent Safety und SERES Super Factory entwickelt und damit einen soliden technologischen Graben geschaffen.

Angesichts der Chancen und Herausforderungen, die die globale wirtschaftliche Integration mit sich bringt, wird SERES eine offenere und integrativere Denkweise an den Tag legen und mit Partnern aus allen Sektoren zusammenarbeiten, um gemeinsam ein neues Kapitel in der Entwicklung von Chinas neuer Energiefahrzeugindustrie zu schreiben.

Über SERES

SERES wurde 1986 gegründet und ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf neue Energiefahrzeuge (NEVs) spezialisiert hat. Mit rund 20.000 Mitarbeitern ist SERES am A-share-Markt notiert und gehört zu den Fortune China 500. Das Unternehmen widmet sich der Forschung und Entwicklung, der Herstellung, dem Vertrieb und dem Service von Fahrzeugen mit neuer Energie und deren Kernkomponenten.

Der Name SERES ist inspiriert von dem griechischen Wort für "Land der Seide" und erinnert an den Luxus des östlichen Erbes. SERES bietet zwei NEV-Marken für Überseemärkte an: AITO und DFSK. Diese Marken bieten eine vielfältige, auf unterschiedliche Marktsegmente zugeschnittene Produktpalette an, wobei sich AITO in erster Linie auf das gehobene Luxussegment konzentriert. Bis heute hat SERES über 550.000 Fahrzeuge in mehr als 70 Länder und Regionen exportiert, darunter Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien und viele weitere Länder.

