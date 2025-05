2025 Maritime Silk Road Port Cooperation Forum hebt grüne und intelligente Entwicklung der Häfen hervor

Unter dem Motto „Go Green, Go Intelligent" ging es auf dem Forum darum, Möglichkeiten zu erkunden, wie eine kohlenstoffarme Entwicklung durch grüne Technologien vorangetrieben, die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten durch digitale Konnektivität verbessert und die internationale Zusammenarbeit angesichts der zahlreichen globalen Herausforderungen gestärkt werden kann.

BEIJING, 31. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Das 2025 Maritime Silk Road Port Cooperation Forum wurde am Dienstag in der Hafenstadt Ningbo in der ostchinesischen Provinz Zhejiang eröffnet und brachte hochrangige Hafen-Führungskräfte, Branchenexperten und Wissenschaftler aus mehr als 40 Ländern und Regionen zusammen.

Mit Blick auf eine qualitativ hochwertige Entwicklung der Hafenschifffahrtsindustrie sagte He Jianzhong, Präsident des China Institute of Navigation, in seiner Rede, dass die Hafenschifffahrtsindustrie eine nachhaltige Entwicklung durch umweltfreundliche Praktiken fördern, den industriellen Wandel und die Modernisierung durch digitale und intelligente Innovationen vorantreiben und die integrierte Entwicklung der Industrie durch die Verbesserung der Konnektivität erleichtern sollte.

Anne-Sophie Zerlang Karlsen, Leiterin des Asien-Pazifik-Geschäfts von Maersk, berichtete, dass der dänische Schifffahrtsgigant in den letzten Jahren Big Data, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI) auf globaler Ebene eingesetzt hat, um Echtzeitanalysen von Massendaten durchzuführen, wodurch Kosten und Energieverbrauch gesenkt, die Fähigkeit zur termingerechten Frachtlieferung verbessert und die Gesamteffizienz der Lieferkette gesteigert werden konnte.

Im Hinblick auf chinesische Praktiken erforscht der Hafen von Ningbo Zhoushan, der weltweit größte Hafen in Bezug auf den jährlichen Frachtumschlag und der drittgrößte in Bezug auf den jährlichen Containerumschlag, aktiv die Umgestaltung des Hafens mit drei wichtigen Systemen, die Netto-Null-Emissionen, digitale Intelligenz und umfassende Logistikdienste umfassen, um der globalen Hafenschifffahrtsindustrie Impulse zu geben, sagte Tao Chengbo, Vorsitzender der Zhejiang Seaport Group und der Ningbo Zhoushan Port Group.

Jens Meier, Präsident der International Association of Ports and Harbors (IAPH) und CEO der Hamburg Port Authority, betonte die Bedeutung der globalen Zusammenarbeit über das Forum als Schlüsselplattform, die es den globalen Interessengruppen ermöglicht, Hand in Hand zu arbeiten und gemeinsame Herausforderungen anzugehen.

Auf dem diesjährigen Forum wurden Konsensdokumente und mehrere Berichte veröffentlicht. Außerdem wurden konkrete Vereinbarungen zwischen dem Hafen Ningbo Zhoushan und den deutschen Häfen Hamburg und Wilhelmshaven sowie dem spanischen Hafen Valencia unterzeichnet.

Zu den Nebenveranstaltungen gehörten sechs thematische Foren, die sich auf einige Teilbereiche konzentrierten, wie z. B. Komplettlogistik, intelligente Schifffahrt, Hafen-Stadt-Integration und Navigationssicherheit.

