AWOL Vision kündigt strategische Zusammenarbeit mit Valerion an, um das Heimkino für eine neue Ära neu zu definieren

DELRAY BEACH, Fla., 31. Mai 2025 /PRNewswire/ -- AWOL Vision, ein weltweit führender Anbieter von audiovisueller Technologie der nächsten Generation, gab heute die strategische Integration von Valerion als seine Premium-Submarke bekannt. Dieser Schritt vereint zwei Innovatoren der Projektionstechnologie unter einem Dach, um die Verbraucher besser zu informieren und das umfassendste Home-Entertainment-System der Branche anzubieten.

Geleitet von der Vision „One Vision. All Scenes." verbindet das Know-how von AWOL Vision im Bereich Ultra-Short-Throw (UST) mit den leistungsstarken Long-Throw-Lösungen von Valerion. Das Ergebnis ist ein umfassendes Sortiment, das alle Anforderungen an das Home Entertainment in vier verschiedenen Umgebungen erfüllt: Heimkino, Wohnzimmertheater, Männerhöhle und Hinterhofkino.