Gasförderung vor Borkum erfüllt Erwartungen

BORKUM (dpa-AFX) - Rund zwei Monate nach dem Beginn der umstrittenen Gasförderung in der Nordsee vor den Wattenmeerinseln Schiermonnikoog und Borkum ist der Energiekonzern One-Dyas mit der Produktion zufrieden. "Die ersten Monate der Erdgasförderung aus N05-A in der Nordsee sind erfolgreich verlaufen", teilte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage mit. Noch seien keine genauen Zahlen veröffentlicht worden. Die Produktion erfülle aber die hohen Erwartungen. "Derzeit gehen bereits 35 Prozent des geförderten Erdgases an deutsche Haushalte und Unternehmen", teilte die Sprecherin mit.

Der Energiekonzern erklärte, dass von der Plattform aus noch weitere Gasfelder erschlossen und die Produktion gesteigert werden könne - auf bis zu drei Prozent des deutschen Gasbedarfs. "Und das in Zeiten, in denen wir nach Möglichkeiten suchen, unsere Abhängigkeit von Ländern wie den USA und Russland zu verringern und den Energiebedarf so weit wie möglich lokal zu decken", sagte One-Dyas-Chef Chris de Ruyter van Steveninck.