Gaza-Deal laut Trump sehr nah - UN warnen vor Hungersnot

WASHINGTON/GAZA (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump schürt Hoffnungen auf eine baldige Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen. Die Kriegsparteien seien sehr nah an einer Einigung, sagte Trump am Freitag im Weißen Haus vor Journalisten. Es gebe eine Chance. "Wir werden es Sie im Laufe des Tages oder vielleicht morgen wissen lassen", fügte er hinzu. Während Israel nach Angaben des Weißen Hauses einen US-Vorschlag für eine zeitlich begrenzte Waffenruhe angenommen hat, prüft die Hamas den Plan nach eigenen Angaben noch. Ob sie ihm am Ende ebenfalls zustimmt, ist ungewiss.

UN-Organisation warnt vor Hungersnot



Derweil warnen die Vereinten Nationen weiterhin vor einer Hungersnot im Gazastreifen. "Gaza ist das hungrigste Gebiet der Welt", sagte der Sprecher des UN-Nothilfebüros in Genf, Jens Laerke. Es sei das einzige klar definierte Gebiet der Erde, in dem ausnahmslos alle Bewohner von einer Hungersnot bedroht seien. Die UN hielten Zehntausende Paletten mit Nahrungsmitteln vor den Grenzen des Gazastreifens bereit, dürften dies aber nicht verteilen. "Die Besatzungsmacht blockiert absichtlich Hilfe für den Gazastreifen", sagte er.

Israels Regierung hatte seit März alle Hilfslieferungen in das abgeriegelte Küstengebiet blockieren lassen. Damit sollte nach ihren Angaben der Druck auf die Hamas erhöht werden, damit sie die letzten beim Terrorüberfall in Israel am 7. Oktober 2023 entführten Geiseln freilässt. Vor zehn Tagen wurde die Blockade gelockert, aber nur etwas. Es sei "wie eine tropfenweise Ernährung in einer Region mit katastrophalem Hunger", sagte Laerke. Er sprach von einer organisatorischen "Zwangsjacke".

Waffenruhe und Befreiung von Geiseln



Israelischen Medienberichten zufolge sieht der Plan des US-Sondergesandten Steve Witkoff eine 60-tägige Waffenruhe vor. Demnach sollten zehn Geiseln in zwei Schritten binnen einer Woche freigelassen und die Leichen von 18 Verschleppten übergeben werden, hieß es in mehreren Berichten. Im Gegenzug sollten 125 zu lebenslangen Haftstrafen verurteilte Palästinenser freikommen sowie 1.111 Bewohner des Gazastreifens, die nach dem Terrorüberfall am 7. Oktober 2023 festgenommen worden waren.

Den Berichten zufolge sollen während der zweimonatigen Waffenruhe Gespräche über ein Ende des Gaza-Kriegs geführt werden. Im Falle einer Einigung zwischen Israel und der Hamas sollten die restlichen Geiseln und die sterblichen Überreste der übrigen Verschleppten übergeben werden. Die Hamas hatte eine zeitlich befristete Waffenruhe zuletzt abgelehnt und den Abzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen und ein Ende des Kriegs gefordert.

Berichte: Israel blockiert Diplomaten-Besuch im Westjordanland

Unterdessen ist in unbestätigten Medienberichten aus den USA und Israel von einem geplanten Besuch des saudi-arabischen Außenministers mit dessen Kollegen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten, Jordanien, Katar und der Türkei im besetzten Westjordanland die Rede, den Israel jedoch blockiere. Die Palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland habe den für Sonntag geplanten Besuch dazu nutzen wollen, die internationale Anerkennung eines noch zu schaffenden palästinensischen Staates voranzutreiben, zitierte die "Times of Israel" einen ranghohen israelischen Beamten.

"Ein solcher Staat würde mit Sicherheit zu einem Terrorstaat im Herzen Israels werden", zitierte die israelische Nachrichtenseite "Ynet" einen namentlich ungenannten Diplomaten. Da Israel die Grenzen des Westjordanlands kontrolliert, hätte die Delegation unter Leitung des saudischen Außenministers die Genehmigung der israelischen Regierung benötigt. Die "höchst ungewöhnliche Entscheidung", diesen Besuch zu blockieren, dürfte die Spannungen zwischen Israels Regierung und den arabischen Nachbarländern weiter verschärfen, befand die US-Nachrichtenseite "Axios".

Konferenz zu Zweistaatenlösung geplant



Saudi-Arabien und Frankreich wollen Mitte Juni eine internationale Konferenz am Sitz der Vereinten Nationen in New York ausrichten, um eine Zweistaatenlösung voranzutreiben - also die Errichtung eines unabhängigen palästinensischen Staates, der friedlich Seite an Seite mit Israel existiert. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte unlängst in einem Interview zu verstehen gegeben, sein Land könnte einen solchen Palästinenserstaat bei der Konferenz anerkennen. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu lehnt eine Zweistaatenlösung allerdings ebenso ab wie die radikalen Islamisten der Hamas, die sich der Vernichtung des jüdischen Staates verschrieben haben.

Israel bombardiert Ziele in Syrien



Die israelische Luftwaffe griff unterdessen nach eigenen Angaben erneut Waffenlager in Syrien an. Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London wurden Kasernen in der Region Latakia getroffen. Angaben über Tote und Verletzte lagen zunächst nicht vor. Es handelte sich um Israels ersten Luftangriff in Syrien seit Anfang Mai.

Zwischen Dezember 2024, als Aufständische den syrischen Langzeitmachthaber Baschar al-Assad stürzten, und Anfang Mai hatte Israel Dutzende Angriffe geflogen. Mit der Bombardierung von Waffenlagern wollte die Armee nach eigener Darstellung verhindern, dass die Bestände in die Hände von Dschihadisten und anderen Israel-feindlichen Kräften fallen./ln/DP/zb