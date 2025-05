Zahl der Einbürgerungen auf Rekordniveau

BERLIN (dpa-AFX) - Im vergangenen Jahr sind einem Zeitungsbericht zufolge so viele Ausländer eingebürgert worden wie noch nie seit Beginn einheitlicher Erhebungen im Jahr 2000. Nach einer Umfrage der "Welt am Sonntag" erhielten in 13 Bundesländern im vergangenen Jahr insgesamt 249.901 Menschen den deutschen Pass. 2023 waren es deutschlandweit noch 200.095 Personen, was damals ebenfalls ein Rekordwert war.

Am 27. Juni 2024 war eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts in Kraft getreten. Zuwanderer können schneller die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Einbürgerungen sind damit schon nach fünf statt bisher acht Jahren möglich, bei "besonderen Integrationsleistungen" nach drei Jahren. Die beschleunigte Einbürgerung nach drei Jahren will die neue Koalition aus Union und SPD wieder zurückdrehen. Zugelassen ist mit der Reform von 2024 auch Mehrstaatigkeit, also der Besitz mehrerer Staatsangehörigkeiten.

"Viele Menschen, die bei den großen Fluchtbewegungen in den Jahren 2015 und 2016 zu uns gekommen sind, stellen jetzt Anträge oder haben es schon getan", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, der "Welt am Sonntag". Hinzu komme, dass die bisherige Staatsbürgerschaft nicht mehr in jedem Fall aufgegeben werden müsse. Auch das motiviere mehr Menschen, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen./shy/DP/zb