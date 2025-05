In der Börsenwoche 22/2025 waren die stärksten Kurstreiber in meinem Depot nicht nur Texas Pacific Land, Almonty Industries, CHAPTERS GROUP, Rheinmetall und Mastercard Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …