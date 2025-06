Dynatrace ernennt DXC zum globalen Partner des Jahres

Der Global Partner of the Year Award zeichnet Organisationen aus, die außergewöhnliche Innovationen zeigen und die Marktakzeptanz von Dynatrace-Lösungen vorantreiben. DXC erhielt diese Auszeichnung für seine Fähigkeit, innovative Lösungen von Dynatrace zu nutzen, um Wachstum und Erfolg zu fördern, Erwartungen zu übertreffen sowie die sich entwickelnden Anforderungen von Unternehmen zu erfüllen. DXC wurde auch für seine Vorreiterrolle bei der Gründung einer strategischen Geschäftseinheit von Dynatrace ausgezeichnet, mit mehr als 280 zertifizierten Ingenieuren und über 1500 geschulten Fachleuten weltweit.

ASHBURN, Va., 1. Juni 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology, ein führender globaler Fortune-500-Technologiedienstleister, gab heute bekannt, auf dem „Dynatrace Amplify Partner Sales Kickoff" zum Global Partner of the Year ernannt worden zu sein. Die Auszeichnung würdigt die 15-jährige strategische Zusammenarbeit zwischen DXC und Dynatrace, die durch fundierte technische Expertise, strategische Investitionen und transformative Ergebnisse für Unternehmenskunden weltweit gekennzeichnet ist.

„Diese Anerkennung unterstreicht die Stärke unserer Partnerschaft und das Vertrauen, das unsere Kundschaft in unsere gemeinsamen Lösungen setzen", sagt Howard Boville, President, DXC Consulting & Engineering Services Powered by AI. „In den letzten 15 Monaten haben wir mehr als 200 Organisationen, darunter einige der komplexesten Unternehmen der Welt, bei der Einführung von Dynatrace unterstützt. Mit dem branchenweit größten Team von Dynatrace-zertifizierten Ingenieuren, einer eigenen Geschäftseinheit sowie einer Automatisierung, die das Onboarding in Minutenschnelle ermöglicht, versetzen wir unsere Kundschaft in die Lage, die Transformation zu beschleunigen, Probleme schneller zu lösen und den vollen Wert der KI-gestützten Beobachtbarkeit zu realisieren."

„Es ist mir eine Ehre, DXC Technology zur Ernennung zu unserem Global Partner of the Year 2025 zu gratulieren. Diese wohlverdiente Auszeichnung spiegelt den bemerkenswerten Einsatz von DXC für Innovation und Marktwachstum wider und wir könnten nicht stolzer sein, ihre Leistungen zu würdigen. Unser gemeinsames Potenzial, echte Geschäftsergebnisse zu liefern, wird immer größer und wir freuen uns darauf, auf diesem Erfolg aufzubauen und im kommenden Jahr noch mehr Wirkung zu erzielen" , sagte Jay Snyder, SVP, Global Partners and Alliances, Dynatrace.

DXC bringt eine beispiellose Größe und Expertise in das Dynatrace-Ökosystem ein und verfügt über eine der größten Investitionen in Dynatrace-Talente in der gesamten IT-Branche. Die DXC Global Dynatrace Strategic Business Group spiegelt den Einsatz von DXC bei der Bereitstellung von Beobachtbarkeitslösungen der nächsten Generation für unsere Kundschaft wider. DXC ist außerdem der einzige IT-Dienstleister mit einem „Center of Excellence", das sich aufs Protokollmanagement auf Grail konzentriert, was unsere Führungsrolle bei der Anwendung von KI auf Unternehmensanwendungen unterstreicht.

Um mehr darüber zu erfahren, wie DXC mit Dynatrace zusammenarbeitet, um Innovationen voranzutreiben und leistungsstarke Ergebnisse auf globaler Ebene zu erzielen, besuchen Sie uns hier.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt weltweit tätige Unternehmen dabei, ihre geschäftskritischen Systeme sowie Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten sowie hybriden Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es um die Bereitstellung von Services geht, die ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit sowie Kundenerfahrung in ihren IT-Umgebungen ermöglichen. Auf DXC.com erfahren Sie mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen exzellente Leistungen erbringen.

Dynatrace und Grail sind Marken der Dynatrace, Inc. Unternehmensgruppe.

Die DXC Technology Company Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,68 % und einem Kurs von 15,20USD auf NYSE (31. Mai 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.