Elegoo erweitert CSR-Programme zur sozialen Eingliederung und feiert 10 Jahre Förderung von Kreativität

ELEGOO bietet praktische Hilfe : Wir machen uns den 3D-Druck zunutze, um praktische, zuverlässige Lösungen für Menschen und Tiere in Not zu liefern und gleichzeitig Kreativität und Freude bei Nutzerinnen und Nutzern weltweit zu wecken. Von Prothesen bis hin zu Geschirren und Hilfsmitteln entwickelt Elegoo diese in Zusammenarbeit mit Partnern wie 3D Pets. Weitere soziale Projekte werden auf den Weg gebracht.

ELEGOO unterstützt Frauen : Ermutigung von mehr Frauen, ihre Fähigkeiten im 3D-Druck durch praktische Workshops und eine unterstützende Gemeinschaft zu entwickeln. Als erster 3D-Drucker-Hersteller, der sinnvolle Schritte zur Beseitigung der Geschlechterkluft unternimmt, schafft Elegoo einen integrativen Raum, in dem Frauen lernen, Kontakte knüpfen und Projekte entwickeln können, die die Möglichkeiten des 3D-Drucks erweitern und eine reale Wirkung erzielen. Die Projekte der aktuellen Teilnehmerinnen werden im Juni vorgestellt.

ELEGOO in Aktion : Förderung der MINT-Bildung durch die Bereitstellung von 3D-Druckern, die Unterstützung von Lerninitiativen und das Angebot praktischer Ressourcen für Schulen, Bibliotheken und Schülerclubs auf der ganzen Welt, um jungen Kreativen bei der Erforschung von Robotik, Modellautobau und anderen realen Anwendungen zu helfen. Seit dem letzten Jahr hat Elegoo mit über 120 Schulen und Schülerteams in der ganzen Welt zusammengearbeitet.

„Mit ELEGOO Empowers tragen wir diesen Geist über die Computerumgebung hinaus, um eine integrativere und vernetztere Welt zu schaffen", sagt Chris Hong, Gründer und CEO von Elegoo. „Inspiriert von den Stimmen unserer Nutzerinnen und Nutzer werden wir diesen Weg weitergehen und laden weitere Partner herzlich ein, sich uns anzuschließen, um diese Technologie sinnvoller und zugänglicher zu machen."

Während sich der 3D-Druck immer weiterentwickelt, hat Elegoo die letzten zehn Jahre damit verbracht, die Technologie zu nutzen, um Benutzerinnen und Benutzern auf der ganzen Welt zu helfen. Viele haben ihre „ELEGOO-Momente" des Zurückgebens und der Hilfe für andere geteilt. Mit Blick auf die Zukunft setzt sich Elegoo dafür ein, den 3D-Druck zugänglicher zu machen und seine ESG-Bemühungen voranzutreiben, um eine nachhaltigere und integrative Zukunft zu schaffen.

Informationen zu Elegoo

Elegoo wurde 2015 gegründet und ist eine sich schnell entwickelnde Marke in der globalen Smart-Manufacturing-Branche, die sich auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung sowie den Vertrieb von 3D-Druckern, Lasergravierern, MINT-Bausätzen und anderen intelligenten Technologieprodukten für den Endverbrauchermarkt spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Shenzhen, dem Silicon Valley Chinas, hat bereits Millionen Produkte in mehr als 90 Ländern und Regionen verkauft. 2024 überstieg der Gesamtumsatz des Unternehmens 200 Millionen USD, mit mehr als 800 Mitarbeitenden und einer Büro- und Produktionsfläche von fast 30.000 Quadratmetern. Mit dem Schwerpunkt auf Programmierung und 3D-Drucktechnologie bietet Elegoo einzigartige und intelligente Gestaltungsräume für verschiedene Verbraucher, um personalisierte Erfahrungen zu verbessern.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2699795/Students_exploring_Elegoo_s_Neptune_series_3D_printer_a_workshop_Photo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2461229/ELEGOO__1_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/elegoo-erweitert-csr-programme-zur-sozialen-eingliederung-und-feiert-10-jahre-forderung-von-kreativitat-302470100.html