REALTY ONE GROUP EXPANDIERT IN DIE DOMINIKANISCHE REPUBLIK

LAGUNA NIGUEL, Kalifornien, 1. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, eine moderne, zielorientierte Lifestyle-Marke und einer der am schnellsten wachsenden Immobilienfranchisegeber weltweit, hat den Verkauf der Eigentumsrechte für die Dominikanische Republik bekannt gegeben und damit seinen Eintritt in den dynamischen karibischen Markt und sein 27. Land weltweit gefeiert.

Sergio Gonzalez, der derzeit die Master-Franchiserechte für Costa Rica, Panama, Belize, Jamaika und die Grand-Cayman-Inseln hält und ein beeindruckendes Wachstum und eine beeindruckende Dynamik in der Region erzielt hat, erweitert nun seine Vision als neuer Eigentümer der Dominikanischen Republik.

„Wir freuen uns sehr über die erneute Zusammenarbeit mit Sergio, dessen gemeinsame Vision für unsere ONE-Familie bereits in Costa Rica und darüber hinaus bedeutende Veränderungen bewirkt hat", so Kuba Jewgieniew, Geschäftsführer und Gründer von Realty ONE Group International. „Seine pure Leidenschaft für das Geschäft und seine Kenntnisse des lateinamerikanischen Marktes werden zu einem phänomenalen Wachstum in der Dominikanischen Republik führen."

Mit über 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Wirtschaft, Management und Immobilien bringt Sergio Gonzalez eine unaufhaltsame Leidenschaft in die Realty ONE Group Dominikanische Republik ein.

„Die Dominikanische Republik ist nicht nur wichtig – sie ist ein entscheidender Ausgangspunkt für unsere globale Expansion", sagte Sergio Gonzalez. „Dieser Markt strotzt nur so vor Möglichkeiten, und wir sind hier, um Immobilienprofis mit modernsten Tools, kühnem COOLTURE und erstklassigem Support zu unterstützen, damit sie dominieren und florieren können."

Realty ONE Group wurde kürzlich zum vierten Mal in Folge auf der renommierten Liste „Franchise 500" für das Jahr 2025 des Magazins Entrepreneur zur Nummer 1 unter den Immobilienmarken gekürt. Die Marke umfasst heute mehr als 450 Büros und über 20.000 Immobilienexperten in 49 US-Bundesstaaten und 27 Ländern und Territorien.

