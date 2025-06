Sanofi: Wachstumsmotor im Pharmamarkt – Chancen und Herausforderungen 2023

Der Pharmamarkt hat in den letzten Jahren ein beeindruckendes Umsatzvolumen von über einer Billion Euro erreicht und zeigt weiterhin positive Wachstumsaussichten. Laut Schätzungen von Statista könnte der Markt bereits 2023 ein Volumen von 1,1 Billionen Euro erreichen, wobei Krebsmittel mit 190,3 Milliarden Euro das größte Segment darstellen. Ein wesentlicher Treiber für dieses Wachstum ist die steigende Weltbevölkerung, die derzeit etwa 8,29 Milliarden Menschen umfasst und mit einer Rate von 1,25 Prozent wächst. Zudem nimmt die Zahl chronischer Krankheiten zu, während die Preise für Pharmazeutika aufgrund der Inflation steigen. Innovative biopharmazeutische Entwicklungen, insbesondere für seltene Krankheiten, tragen ebenfalls zur positiven Marktentwicklung bei.

In diesem dynamischen Umfeld ist Sanofi, der sechstgrößte Pharmakonzern weltweit, gut positioniert. Das französische Unternehmen hat sich auf Immunologie, seltene Erkrankungen, Neurologie und Onkologie spezialisiert und bietet ein umfangreiches Portfolio an Impfstoffen an. Sanofi setzt auf strategische Partnerschaften, um die Entwicklungskosten neuer Medikamente zu senken. Kooperationen mit Unternehmen wie Exscientia und ABL Bio zeigen das Engagement des Konzerns in der KI-gestützten Arzneimittelentwicklung und der Therapie neurodegenerativer Erkrankungen.