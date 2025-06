US-Dollar in der Krise: Fünfter Verlustmonat und Euro auf dem Vormarsch!

Der US-Dollar, auch als Greenback bekannt, steht vor seinem fünften Verlustmonat in Folge und befindet sich in einer der schwersten Krisen seiner Geschichte. Diese Abwertung des Dollars, die bereits seit Monaten anhält, spiegelt ein sinkendes Vertrauen der Investoren wider. Der US-Dollar-Index hat seit Jahresbeginn um 8,4 Prozent verloren, was insbesondere gegen den Euro eine der schnellsten Abwertungen der letzten zehn Jahre darstellt.

Die Ursachen für diese Entwicklung sind vielfältig. Zum einen wird die Rolle des Dollars als weltweite Leitwährung zunehmend in Frage gestellt, was auf die erratische Politik der Trump-Regierung zurückzuführen ist. Insbesondere die Angriffe auf Institutionen, die den US-amerikanischen Exzeptionalismus stützen, haben das Vertrauen in die Führungsrolle der USA und ihrer Währung erschüttert. Zudem sorgten schwache Konjunkturdaten, wie eine höhere Zahl an Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und enttäuschende Verkaufszahlen im Immobiliensektor, für weiteres Verkaufsinteresse am Markt.