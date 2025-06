USA drohen mit 50% Zöllen: Wie gefährlich ist das für die EU-Wirtschaft?

Die aktuelle Schuldenproblematik der USA und die drohenden Zölle auf Importe aus der Europäischen Union (EU) stehen im Fokus der wirtschaftlichen Diskussion. US-Präsident Donald Trump hat kürzlich mit einer Erhöhung der Zölle auf 50 % gedroht, um Druck auf die EU in den laufenden Handelsverhandlungen auszuüben. Diese Drohung wurde von US-Finanzminister Scott Bessent als strategisches Druckmittel bestätigt. Trotz der hohen Zölle, die bis zum 8. Juli ausgesetzt wurden, hat Trump die Verhandlungsmasse erhöht, was potenziell negative Auswirkungen auf den Welthandel und das Wachstum haben könnte.

Analysen zeigen, dass die USA im Jahr 2024 Waren im Wert von über 600 Milliarden Dollar aus der EU importieren, was fast 40 % mehr ist als die Importe aus China oder Kanada. Prognosen deuten darauf hin, dass die Zölle in Höhe von 50 % das US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) um bis zu 1,5 % belasten könnten, während die EU nur halb so stark betroffen wäre. Das ifo Institut warnt vor einem massiven Rückgang der deutschen Exporte, was die deutsche Wirtschaft erneut in eine Rezession treiben könnte. Schätzungen zufolge könnte ein Rückgang der Exporte um 4 % etwa 60 Milliarden Euro kosten, was rund 1,4 % des deutschen BIP entspricht.