Ölpreise im Sinkflug: Opec+ Entscheidungen und Handelskonflikt belasten Märkte

Die Ölpreise haben am Freitag einen Rückgang verzeichnet und steuern damit auf die zweite Verlustwoche in Folge zu. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 61,98 US-Dollar, während der Preis für die US-Sorte WTI auf 60,78 Dollar fiel. Die Unsicherheit über die zukünftige Ölproduktion, insbesondere die bevorstehende Entscheidung der Opec+ über eine mögliche Produktionsausweitung, belastet die Märkte. Analysten erwarten, dass eine Kerngruppe von acht Ländern innerhalb der Opec+ am Samstag eine Strategie zur Erhöhung der Fördermenge um mehr als 411.000 Barrel pro Tag festlegen wird. Diese Maßnahme zielt darauf ab, Marktanteile zurückzugewinnen, nachdem die Opec+ in den vergangenen Monaten die Produktion bereits mehrfach erhöht hatte.

Die Commerzbank-Analysten weisen darauf hin, dass die Ankündigung einer weiteren Produktionsausweitung nur begrenzte Auswirkungen auf die Ölpreise haben dürfte, da bereits im Vorfeld Spekulationen darüber angestellt wurden. Die Verunsicherung auf den Märkten wird zudem durch den anhaltenden Zollkonflikt zwischen den USA und China verstärkt. US-Präsident Donald Trump hat China vorgeworfen, sich nicht an Vereinbarungen im Handelsstreit zu halten, was die globalen Wachstumsaussichten und damit auch die Ölnachfrage belastet.