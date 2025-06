Deutsche Konsum REIT-AG: Sanierungsvereinbarung sichert finanzielle Zukunft!

Die Deutsche Konsum REIT-AG hat am 29. Mai 2025 eine Sanierungsvereinbarung abgeschlossen, die eine gemischte Bar- und Sachkapitalerhöhung vorsieht. Diese Maßnahme soll dazu dienen, die finanzielle Stabilität des Unternehmens zu verbessern. Der Bezugspreis für die neuen Aktien wurde auf 2,00 Euro festgelegt. Im Rahmen der Kapitalerhöhung sollen Forderungen in Höhe von mindestens 86 Millionen Euro, insbesondere aus besicherten Namensschuldverschreibungen, als Sacheinlage in die Gesellschaft eingebracht werden. Diese Forderungen könnten sich jedoch verringern, falls andere Aktionäre ihr Bezugsrecht ausüben.

Die Sanierungsvereinbarung wurde mit verschiedenen Unternehmen geschlossen, die Anteile an der Gesellschaft halten, darunter die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL). Um die Kapitalerhöhung durchzuführen, ist eine außerordentliche Hauptversammlung erforderlich, die voraussichtlich im September 2025 stattfinden wird. Die Vereinbarung enthält mehrere aufschiebende Bedingungen, darunter eine Befreiung von der BaFin von der Pflicht zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Pflichtangebots, falls es zu einer Kontrolle durch die VBL oder verbundene Unternehmen kommt. Weitere Bedingungen sind eine mögliche Kartellfreigabe und die Erstellung eines Sanierungsgutachtens durch die FTI-Andersch AG.