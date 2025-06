The Platform Group AG: Strategischer Formwechsel für internationales Wachstum! Die The Platform Group AG, ein führendes Softwareunternehmen mit Sitz in Düsseldorf, plant einen Formwechsel in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (SE & Co. KGaA). Dieser Schritt wurde am 30. Mai 2025 von Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen und …