Goldman Sachs überschreitet 5%-Schwelle: Stimmrechtsanteile der Siltronic AG

Am 30. Mai 2025 veröffentlichte die Siltronic AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die von der EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen, die durch die Goldman Sachs Group, Inc. ausgelöst wurden. Der Hintergrund der Mitteilung ist der Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie von Finanzinstrumenten.

Laut der Mitteilung hat die Goldman Sachs Group, Inc., mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA, am 26. Mai 2025 eine Schwelle von 5 % der Stimmrechte überschritten. Die Gesamtstimmrechtsanteile der Goldman Sachs Group belaufen sich nun auf 5,49 %, bestehend aus 0,32 % direkter Stimmrechte und 5,17 % aus Finanzinstrumenten. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, die einen Anteil von 5,29 % auswies, zeigt sich ein Anstieg der Stimmrechtsanteile.