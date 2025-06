AGRANA übernimmt AUSTRIA JUICE: Strategischer Schritt für Wachstum und Kontrolle!

Die AGRANA Beteiligungs-AG hat am 30. Mai 2025 beschlossen, die verbleibenden 49,99 % der Anteile an der AUSTRIA JUICE GmbH zu übernehmen, die derzeit von der RWA Raiffeisen Ware Austria AG gehalten werden. Mit dieser Transaktion wird AGRANA, die bereits 50,01 % der Anteile besitzt, die vollständige Kontrolle über AUSTRIA JUICE erlangen. Der Kaufpreis für die Anteile beträgt 54,7 Millionen Euro. Die Vertragsunterzeichnung soll zeitnah erfolgen, und der Abschluss der Transaktion wird bis Ende 2025 erwartet, vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.

AUSTRIA JUICE ist ein führender Hersteller von Apfelsaft- und Beerensaftkonzentraten und bietet zudem natürliche Aromen sowie Getränkegrundstoffe für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie an. Das Unternehmen betreibt 13 Produktionsstätten in mehreren Ländern, darunter Österreich, Deutschland, Ungarn und China, und beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte AUSTRIA JUICE einen Umsatz von etwa 330 Millionen Euro, der bereits in den Konzernabschluss von AGRANA vollkonsolidiert wird.