Bilfinger SE: Morgan Stanley überschreitet 3%-Schwelle bei Stimmrechten!

Die Bilfinger SE hat ihren Sitz in Mannheim, Deutschland, und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 529900H0HULEN2BZ4604 registriert. Der Hauptgrund für die Mitteilung ist der Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie die Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte. Der Mitteilungspflichtige ist die Morgan Stanley, eine juristische Person mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA.

Am 30. Mai 2025 veröffentlichte die Bilfinger SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die über die EQS Group verbreitet wurde. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die für die Öffentlichkeit von Interesse sind.

Laut der Mitteilung hat Morgan Stanley am 26. Mai 2025 eine Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten. Die aktuellen Stimmrechtsanteile von Morgan Stanley belaufen sich auf 2,999 % direkt und 1,95 % über Instrumente, was insgesamt 4,95 % der Gesamtstimmrechte von 37.606.372 ergibt. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, in der die Stimmrechtsanteile bei 3,04 % lagen, ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen.

Die Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen zeigen, dass Morgan Stanley 1.127.945 Stimmrechte direkt hält, was 2,99 % entspricht. Darüber hinaus hat Morgan Stanley Instrumente, die Stimmrechte repräsentieren, darunter einen Rückübertragungsanspruch aus Wertpapierdarlehen und verschiedene Finanzprodukte wie Equity Swaps, die ebenfalls zur Berechnung der Stimmrechte herangezogen werden.

Die Mitteilung enthält auch Informationen über die Tochtergesellschaften von Morgan Stanley, die keine Stimmrechte an der Bilfinger SE halten oder deren Stimmrechte zugerechnet werden. Dies zeigt, dass Morgan Stanley als eigenständige Einheit agiert, ohne dass andere Unternehmen innerhalb der Gruppe Einfluss auf die Stimmrechte der Bilfinger SE haben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmrechtsmitteilung von Bilfinger SE einen Einblick in die aktuellen Stimmrechtsverhältnisse und die Beteiligung von Morgan Stanley gibt. Die Entwicklung der Stimmrechtsanteile ist für Investoren und Marktbeobachter von Bedeutung, da sie Hinweise auf mögliche Veränderungen in der Unternehmensführung und strategische Entscheidungen liefern kann.

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 78,25EUR auf Tradegate (30. Mai 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.