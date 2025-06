BlackRock & DWS: Stimmrechtsanteile der flatexDEGIRO AG im Wandel!

In der Mitteilung wird bekannt gegeben, dass BlackRock, Inc., mit Sitz in Wilmington, Delaware, am 23. Mai 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritt. Der aktuelle Stimmrechtsanteil von BlackRock beträgt nun 3,03 %, was sich aus 2,97 % direkten Stimmrechten und 0,05 % aus Instrumenten zusammensetzt. Dies stellt einen leichten Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der BlackRock einen Anteil von 3,06 % meldete.

Am 30. Mai 2025 veröffentlichte die flatexDEGIRO AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die sowohl für die europäische Öffentlichkeit von Bedeutung ist als auch wichtige Informationen über die Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens enthält. Die Mitteilung wurde über den EQS News-Service verbreitet, der für die Einhaltung gesetzlicher Meldepflichten zuständig ist.

Zusätzlich wurde in der Mitteilung auf die DWS Investment GmbH hingewiesen, die am 26. Mai 2025 ebenfalls eine relevante Veränderung in ihren Stimmrechtsanteilen meldete. DWS hält nun 2,80 % der Stimmrechte, was einen Rückgang von 3,34 % im Vergleich zur vorherigen Meldung darstellt. Diese Veränderungen sind auf die Rückgabe von Aktiensicherheiten zurückzuführen, was in der Mitteilung explizit erwähnt wird.

Die flatexDEGIRO AG hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist unter der ISIN DE000FTG1111 gelistet. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt 110.134.548. Die Mitteilung enthält detaillierte Informationen über die Stimmrechtsbestände, einschließlich der Anteile, die direkt und zugerechnet werden. BlackRock und DWS sind bedeutende institutionelle Investoren, deren Bewegungen auf dem Markt oft als Indikator für das Vertrauen in die Unternehmensentwicklung angesehen werden.

Die Stimmrechtsmitteilungen sind für Anleger und Marktbeobachter von großer Bedeutung, da sie Einblicke in die Eigentümerstruktur und die Einflussnahme auf Unternehmensentscheidungen geben. Die flatexDEGIRO AG hat sich in den letzten Jahren als ein wichtiger Akteur im Online-Brokerage-Markt etabliert, und die Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen könnten potenziell Auswirkungen auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens haben.

Insgesamt verdeutlichen die aktuellen Mitteilungen die dynamische Natur des Aktienmarktes und die Rolle großer institutioneller Investoren in der Unternehmensführung.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 24,48EUR auf Tradegate (30. Mai 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.