Renditen im Rückgang: EZB-Leitzins und Inflationsdaten im Fokus!

Am Freitag verzeichneten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen leichten Rückgang. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,12 Prozent auf 131,10 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen bei 2,51 Prozent lag. Diese Entwicklung erfolgt vor dem Hintergrund der jüngsten Inflationsdaten aus der Eurozone, die die Erwartungen der Ökonomen hinsichtlich einer möglichen Leitzinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche befeuern. In Spanien und Italien wurde ein Rückgang der Inflationsrate festgestellt, während in Deutschland die Teuerungsrate laut dem harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) leicht anstieg. Ralph Solveen, Volkswirt bei der Commerzbank, kommentierte, dass die Inflationsentwicklung im Euroraum im Mai voraussichtlich dem Inflationsziel der EZB entsprochen habe. Dies könnte die EZB nicht davon abhalten, den Leitzins in der nächsten Woche weiter zu senken. Für die Sitzung im September wird ein weiterer Rückgang um 0,25 Prozentpunkte erwartet.

Der Anleihemarkt reagierte jedoch kaum auf die aktuellen Daten. Die Unsicherheit auf den Märkten wird zudem durch den anhaltenden Handelskonflikt zwischen den USA und China verstärkt. US-Präsident Donald Trump hat China vorgeworfen, sich nicht an eine Vereinbarung im Handelsstreit zu halten, was die Märkte zusätzlich belastet. Trump äußerte, dass China seine Verpflichtungen in Bezug auf den Handelsdeal nicht eingehalten habe, was die Verunsicherung über die globale Wirtschaftslage verstärkt.

Zu Beginn des Handels am Freitag zeigten sich die deutschen Staatsanleihen stabil, mit einem Euro-Bund-Future, der mit leichten Abschlägen von 0,05 Prozent bei 131,20 Punkten eröffnete. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen blieb unverändert bei 2,51 Prozent. Die Experten der Landesbank Helaba wiesen darauf hin, dass die Situation an den Finanzmärkten aufgrund der Gerichtsentscheidungen zur Zollpolitik der US-Regierung unübersichtlich sei. Ein Großteil der Zölle wurde für nichtig erklärt, jedoch hat ein Berufungsgericht die Maßnahmen vorläufig wieder in Kraft gesetzt, was die Unsicherheit weiter erhöht.

Die kommenden Konjunkturdaten, insbesondere die Inflationszahlen aus Deutschland, werden mit Spannung erwartet, da sie für die bevorstehende EZB-Ratssitzung von Bedeutung sind. Kurz nach den deutschen Inflationsdaten stehen zudem Preisdaten aus den USA auf der Agenda, die ebenfalls die Märkte beeinflussen könnten.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 131,3EUR auf Eurex (30. Mai 2025, 22:03 Uhr) gehandelt.