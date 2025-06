Frühjahr 2025: Deutschland leidet unter extremer Trockenheit und Hitze!

Das Frühjahr 2025 war in Deutschland eines der trockensten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Laut einer vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fielen bundesweit lediglich etwa 96 Liter Regen pro Quadratmeter, was als extreme Trockenheit eingestuft wird. Nur in den Jahren 1893 und 2011 gab es noch weniger Niederschlag in diesem Zeitraum. Besonders stark betroffen war der Nordosten Deutschlands, wo vielerorts nur rund 40 Liter Regen pro Quadratmeter registriert wurden. Im Gegensatz dazu verzeichnete das Alpenvorland örtlich über 300 Liter.

Die anhaltende Trockenheit hat bereits zu niedrigen Pegelständen in Flüssen, einer erhöhten Waldbrandgefahr und Sorgen in der Landwirtschaft geführt, insbesondere hinsichtlich des Wachstums von Mais und Zuckerrüben. Der Umweltverband BUND warnte vor den schwerwiegenden Folgen der Trockenheit für Umwelt und Natur, da diese die gesamte Vegetationsperiode beeinträchtigen könnte. Die Niederschlagsmenge im Frühjahr 2025 lag 48 Prozent unter dem Mittel der Referenzperiode von 1961 bis 1990 und etwa 44 Prozent unter dem Mittel der Jahre 1991 bis 2020.