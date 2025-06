Goldpreis wankt bedenklich. Bricht die Gold-Rallye jetzt in sich zusammen?

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Bestandsentwicklung der physisch besicherten Gold-ETFs im Fokus

Die Mittelzuflüsse in physisch besicherten Gold-ETFs trieben die Goldpreisrallye maßgeblich mit an. Doch in den letzten Wochen stockten die Zuflüsse bzw. waren Abflüsse zu verzeichnen. Das nahm der Goldrallye den Schwung. Die Bestandsdaten des weltgrößten, physisch besicherten Gold-ETF, des SPDR Gold Shares, dienen als rudimentärer Indikator, um die Stimmung zu erfassen. Von Mitte April bis Mitte Mai sanken die Bestände des SPDR Gold Shares deutlich. Die Konsolidierung bei Gold scheint aber Käufer anzuziehen, denn seit einigen Tagen ist eine Erholung der Bestände festzustellen. Sollte sich dieser Trend manifestieren, wäre das in Bezug auf eine Fortsetzung der Goldpreisrallye nicht das schlechteste Szenario.

Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report "Goldpreis nicht zu stoppen

Enormes Nachholpotenzial bei diesen 3 Aktien" kostenlos.

Anleiherenditen und US-Dollar könnten die Goldpreisrallye ankurbeln

Die Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen kamen zuletzt weiter zurück. Mittlerweile bewegen sich die Renditen wieder auf einem Niveau von 4,4 Prozent. Noch vor wenigen Tagen waren Renditen von mehr als 4,6 Prozent zu verzeichnen. Auch die Renditen der 30-jährigen US-Staatsanleihen kamen nach ihrem Ausflug über die psychologisch wichtige Marke von 5 Prozent wieder auf 4,93 Prozent zurück. Der US-Dollar beendete ebenfalls seine Zwischenerholung. Nach einem Zwischenhoch bei 102 Punkten sank der wichtige US-Dollar-Index zuletzt wieder auf 99 Punkte. Sollten sich diese Entwicklungen weiter fortsetzen, wäre das der Goldpreisentwicklung durchaus zuträglich. Aber auch Silber, Kupfer und andere dollarsensible Rohstoffe könnten von einer Ausweitung der Greenbackschwäche profitieren.

Zusammengefasst - Bricht die Gold-Rallye jetzt in sich zusammen?

Die Konsolidierung des Goldpreises mag bei dem einen oder anderen bereits die Nervosität schüren und für Unbehagen sorgen, hatte man sich in den letzten Monaten doch an eine fast durchgehende Hausse gewöhnt, doch aus charttechnischer Sicht ist eine ausgedehnte Konsolidierung, und auf diese scheint der Goldpreis ja zuzusteuern, sehr zu begrüßen. Solange der Goldpreis oberhalb seiner wichtigen Unterstützungen von 3.150 US-Dollar und 2.950 US-Dollar notiert, ist das übergeordnet bullische Szenario mit Ziel 4.000 US-Dollar intakt. Rücksetzer sind unverändert als Kaufgelegenheiten einzuordnen. Gleiches gilt für die Produzentenaktien. Die Liste der möglichen Kandidaten ist lang, nicht zuletzt sollten die Entwicklungen bei den Großen des Sektors, also Barrick Mining, Newmont Corp. oder Agnico Eagle Mines, im Auge behalten werden.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.