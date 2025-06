Kissigs Performance-Update: So liefen die Börsen und meine Wikifolios im Mai '25

Der Mai war geprägt von Hoffnungen auf ein Ende der von Don Trump ausgelösten globalen Zollkriege, doch am Ende ist nicht viel herausgekommen. Mit der EU wird verhandelt, es wurde eine neue Frist vereinbart, aber Strafzölle auf Stahlimport will Trump jetzt doch schon mal en passant einführen. Mit China wurde verhandelt, der Don hat ein großartiges Meisterwerk verkündet, doch nun jammert er der Welt die Ohren voll, die Chinesen hätten das Abkommen gebrochen. Seine gesamte Administration wirkt so ahnungslos, wie es zu erwarten war, nachdem nur Fußküsser in die höchsten Ämter gehievt wurden und kaum Menschen mit Erfahrung im neuen Job oder gar einer wirklichen Qualifikation. Aber wenn die Realität nicht zählt, sondern man sich seine eigene schafft und nur nach und in dieser lebt, ist das wohl egal. Allerdings nicht für den Rest der Welt und so wird uns dieses Rumgeeiere in den nächsten Jahren erhalten bleiben. Schlimm für die globale Entwicklung, doch die Börsen passen sich an. Hoffentlich...