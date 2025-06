Falsche Schritte in falsche Richtung

Berlin (ots) - "Präsident Trump bleibt sich treu. Er torpediert die laufenden

Verhandlungsbemühungen der EU und sorgt mit seinen jüngsten Zollplänen wieder

einmal mehr für verstärkte Unsicherheit. Wir unterstreichen daher unsere

Haltung: Dies sind und bleiben die falschen Schritte in die falsche Richtung",

kommentiert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel,

Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) die aktuelle Zolloffensive aus dem Weißen

Haus.



"Wir brauchen aktuell genau das Gegenteil, weniger Zölle und weniger

Handelsschranken, also mehr Handel. Dieser sorgt für Wohlfahrts-Gewinne auf

allen Seiten. Ich begrüße daher sehr, dass sich die EU-Kommission nicht nur

nicht verunsichern lässt und hart mit den US-Amerikanern verhandelt, sondern

gleichzeitig auch versucht, neue Freihandelsabkommen zu schließen. Die jüngste

Offensive in Richtung Vereinigte Arabische Emirate ist daher sehr zu begrüßen.

Gleiches gilt für neue Gespräche mit Indien, Thailand und Malaysia. Sie sind das

richtige Signal. Europa schafft es damit, sich als verlässlicher und fairer

Handelspartner weiter zu positionieren", schließt Jandura ab.



