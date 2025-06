Neue Eskalationsstufe im Handelskonflikt

keepsmiling3 schrieb 27.05.25, 18:51

Die Formel zur Berechnung des Eigenkapitals lautet: Eigenkapital = Vermögen (Aktiva) - Schulden (Passiva). Anders gesagt, das Eigenkapital ist der Unterschied zwischen dem, was ein Unternehmen besitzt (Vermögen) und dem, was es schuldet.



Möglicherweise weis auch der eine oder andere nicht was er so schreibt, oder aber man definiert halt Dinge einfach neu.



Wenn die Rede ist vom EK eines Unternehmens dann nimmt man die Zahl die im Geschäftsbericht steht. Somit bei TK 10,59 Mrd. Eigentlich ganz einfach zu verstehen.



Auch für den Buchwert eines Unternehmens gibt es eindeutige Definitionen und eine Berechnung.



Wie auch immer die Diskussion führt zu nix. Wenn manch einer meint blau ist rosa und ein fliegender Spatz ist eine Katze dann ist es halt so.



Wenn es halt so gefällt das für manch einen das ausgewiesene EK im Geschäftsbericht der Buchwert ist ;-) ist und es den einen oder anderen glücklich macht, dann ist es halt so.



Der Kurs steigt und das gefällt mir