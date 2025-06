Briten planen neue Munitionsfabriken

LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien will mit einer Milliardeninvestition die Munitionsproduktion ankurbeln. Die Regierung wolle 1,5 Milliarden Pfund (etwa 1,8 Milliarden Euro) in den Bau von mindestens sechs neuen Fabriken investieren, kündigte das Verteidigungsministerium in London an. Die Streitkräfte sollen zudem mehr Waffen mit größerer Reichweite bekommen. Details etwa zum Zeitplan wurden allerdings nicht genannt.

Russlands völkerrechtswidriger Einmarsch in der Ukraine habe auf harte Weise gezeigt, dass ein Militär nur so stark wie die dahinterstehende Industrie sei, teilte Verteidigungsminister John Healey mit. Mit deren Stärkung sollten Gegner abgeschreckt sowie das Land sicherer und stärker gemacht werden.