SIX-Verwaltungsratspräsident Börsengang ist kein Thema Die Schweizer Börse SIX will selber nicht an die Börse gehen. "Es gibt keine Pläne für einen Börsengang", sagte Verwaltungsratspräsident Thomas Wellauer der "Neuen Zürcher Zeitung" (Samstagausgabe). Denn es gebe gute Gründe dagegen. "Unser Modell …