Ohne Asyl-Stopp Austritt aus der Regierung

DEN HAAG (dpa-AFX) - Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders hat seine Drohung bekräftigt, die Regierungskoalition in Den Haag platzen zu lassen, wenn seine Forderungen nach einem gnadenlos harten Kurs in der Asylpolitik nicht erfüllt werden. Millionen von Niederländern erwarteten die Umsetzung eines entsprechenden Zehn-Punkte-Plans seiner Partei für die Freiheit (PVV), schrieb Wilders am Sonntag auf X.

Der PVV-Chef fügte hinzu: "Lassen Sie mich ganz klar sein: Wenn die Mehrheit unserer Vorschläge aus dem Zehn-Punkte-Asylplan nicht übernommen (und somit dem Koalitionsvertrag hinzugefügt wird) und die Regierung sie nicht so schnell wie möglich umsetzt, wird die PVV aus dieser Koalition austreten." Die Drohung platzierte Wilders kurz vor Beratungen der Vier-Parteien-Koalition über die PVV-Forderungen, die nach Angaben der Nachrichtenagentur ANP für Montagabend angesetzt wurden.