Mächtiger EU-Abgeordneter für rasche Reaktion bei Zoll-Eskalation

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament, Bernd Lange, fordert die EU-Kommission auf, direkt Gegenzölle auf US-Waren zu erheben, sollte US-Präsident Donald Trump die Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium am Mittwoch wirklich verdoppeln.In dem Fall sollte die EU-Kommission die bereits im April ausgearbeiteten Gegenzölle sofort in Kraft setzen, sagte der SPD-Abgeordnete der "Süddeutschen Zeitung". "Die EU ist ein fairer Partner, aber auch ein starker Partner, und erpressen lassen wir uns nicht." Trumps Zölle seien "völlig illegal und ungerechtfertigt", allerdings sei bei dessen Ankündigungen oft "viel Theaterdonner" dabei, sagte Lange weiter.Trump hatte am Freitag bei einem Auftritt in einem Stahlwerk in Pennsylvania angekündigt, die Einfuhrzölle am Mittwoch von 25 auf 50 Prozent zu erhöhen.